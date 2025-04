Celular explode em loja de manutenção em Campos dos Goytacazes (RJ)

Um celular explodiu em uma loja de manutenção em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro . O incidente ocorreu enquanto um técnico trabalhava e foi registrado por imagens. O homem conseguiu conter o fogo rapidamente. Segundo o dono da loja, o aparelho pertencia a uma cliente que havia deixado o celular para reparo com a bateria aparentemente inchada, que pode ter causado a explosão.



