Um homem considerado de alta periculosidade foi capturado no Palácio da Polícia em São Paulo. Ele estava foragido no Ceará e tentou escapar para a capital paulista. Segundo a polícia, a mulher dele havia sido presa anteriormente no Ceará, encontrada com armamentos, incluindo fuzis. Ele era integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e planejava novos crimes em São Paulo.