Chuva no RJ provoca transtornos em várias cidades e inunda centro de treinamento da seleção

A região serrana do Rio de Janeiro foi afetada por chuvas intensas, resultando em danos significativos. Em Petrópolis, as fortes chuvas fizeram casas e estabelecimentos comerciais serem alagados, especialmente no bairro Parque Mambo Caba. Além disso, vídeos mostraram o Rio Kitandinha inundando áreas e o deslocamento de sirenes de alerta, permitindo que muitas pessoas chegassem a locais seguros, como escolas e prédios públicos transformados em abrigos. Em Teresópolis, a Grange Comari, centro de treinamento da seleção brasileira, foi inundada. No geral, foram registrados 80 resgates e mais de 500 pessoas desalojadas no estado. Em Angra dos Reis, um ônibus quase foi arrastado pelo Rio Bracuí, e em Belforroxo uma casa desabou, simbolizando o impacto generalizado. A Defesa Civil continua monitorando a situação, atendendo pelo número 199.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!