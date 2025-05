Chuvas causam mortes e estado de atenção em Recife (PE)

As fortes chuvas nas últimas 24 horas em Recife (PE) deixaram dois mortos. A Prefeitura declarou estado de atenção e suspendeu as aulas devido à expectativa de mais precipitações. Foram registrados mais de 130 milímetros de chuva. As duas vítimas foram eletrocutadas por um vazamento elétrico em um trailer, cuja ligação elétrica era clandestina. A distribuidora de energia confirmou a irregularidade no local.



