Chuvas no Rio Grande do Sul afetam 58 municípios

As chuvas intensas no Rio Grande do Sul já atingiram 58 municípios, resultando em duas mortes e uma pessoa desaparecida. Um jovem de 21 anos foi arrastado pela correnteza no Rio Caí, entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Em Candelária, o carro de um casal foi levado; a mulher morreu e o homem segue desaparecido. Porto Alegre enfrenta alagamentos, com casas e ruas inundadas, e os trens têm operações prejudicadas. Em Alvorada, bombeiros resgataram uma pessoa arrastada pela correnteza. Em Lajeado, o transbordo do Rio Taquari ativou o plano de contingência, e famílias em áreas de risco foram removidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!