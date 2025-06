Cidade de MT recebe quase R$ 30 milhões em emendas de atual ministro, mas vive caos na educação

A cidade de Jangada (MT) recebeu quase R$ 29 milhões em emendas parlamentares do atual ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, quando ele estava no exercício de mandato de senador. Apesar do substancial investimento, os professores locais estão em greve há um mês, reivindicando reajustes salariais e melhorias nas escolas. A situação se agrava com a falta de esclarecimentos sobre o uso do dinheiro por parte da prefeitura.



A administração municipal, liderada pelo prefeito Rogério Meira, não respondeu aos contatos da reportagem, assim como o Ministério da Agricultura, que não se manifestou sobre os repasses. Enquanto isso, a população enfrenta os desafios de um sistema educacional precário, com transporte escolar parado e escolas sem manutenção básica.



