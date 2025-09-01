Clínica de reabilitação pega fogo e deixa cinco mortos em Brasília

Um incêndio devastador atingiu uma clínica de recuperação para dependentes químicos em Brasília , resultando na morte de cinco pessoas. O estabelecimento operava sem alvará e deixou outras 11 pessoas feridas com queimaduras e intoxicação por fumaça. No momento do incêndio, cerca de 46 indivíduos estavam no local.

O fogo começou na casa principal da propriedade, que abrigava aproximadamente 21 pessoas. As chamas se espalharam rapidamente e os demais internos, alojados numa construção adjacente, foram os primeiros a perceber o incêndio, ajudando seus colegas a escapar.

A defesa civil isolou o local devido ao risco de desabamento das estruturas danificadas pelo incêndio. O boletim de ocorrência policial apontou que as portas trancadas com cadeados do lado externo impediram a saída rápida dos acolhidos. A fuga só foi possível após arrombarem uma janela.

O diretor da instituição afirmou que aguardava a tramitação do alvará pelo Governo do Distrito Federal (GDF), mas ainda não havia recebido autorização oficial nem vistoria do corpo de bombeiros.

As causas exatas do incêndio estão sob investigação pela polícia civil e pelos bombeiros locais, que devem emitir laudos periciais detalhando suas conclusões.

