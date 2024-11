Cobertura de estação de trem desaba e deixa 14 mortos na Sérvia

Quatorze pessoas morreram depois do desabamento de parte do telhado de uma estação de trem na Sérvia. Uma câmera de segurança flagrou o momento do colapso da cobertura de concreto. Entre os mortos há uma criança de seis anos. Cerca de oitenta equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam para retirar outras vítimas dos escombros. Cerca de trinta pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital, algumas em estado grave. O governo lamentou o acidente e disse que vai investigar as causas da queda.