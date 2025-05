Collor vai para prisão domiciliar e só poderá receber visitas de advogados

O ex-presidente Fernando Collor deixou o complexo prisional em Maceió para cumprir prisão domiciliar no bairro de Jatiúca, na capital alagoana. Ele reside em uma cobertura em prédio com apartamentos avaliados em R$ 4 milhões. A decisão do ministro Alexandre de Moraes considerou problemas de saúde e a idade de 75 anos de Collor. O ex-presidente, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, deverá usar tornozeleira eletrônica e só poderá receber visita de advogados. A defesa de Collor disse que recebeu a decisão com serenidade e alívio.



