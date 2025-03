Com quatro casos em uma semana, São Paulo tem onda de roubos de motos de luxo

São Paulo enfrenta uma onda de roubos de motos de luxo, com quatro flagrantes só nesta semana. Um suspeito foi preso, ligado a oito assaltos. No ano passado, mais de 3.300 motos acima de 500 cilindradas foram roubadas no estado, com uma média de quase dez por dia. Assaltos muitas vezes ocorrem quando os motociclistas estão voltando para casa, especialmente aos domingos. Após os roubos, as motos são usadas para ostentação em eventos como pancadões. O medo e a insegurança afetam não só os donos dos veículos, mas também concessionárias e oficinas. A polícia intensifica ações com o apoio da tecnologia, usando rastreadores para localizar veículos roubados. Miguel, dono de uma moto de luxo, espera voltar às suas aventuras em breve: "Boto fé que ainda vou andar, porque eu não vou vender minha moto".



