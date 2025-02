Comandante de batalhão da PM é exonerado no RJ após ser denunciado por agressão e invasão

O ex porta-voz da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ivan Blaz, foi exonerado do cargo de comandante do batalhão de Botafogo. Ele é acusado de invadir um prédio para investigar um líder criminoso. Imagens mostram um homem que, segundo testemunhas, seria Ivan. Elas também relatam que ele teria ameaçado e agredido a síndica e o porteiro do prédio.