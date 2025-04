Comerciante surpreende ladrão e toma espingarda durante assalto no RS

Um comerciante em Guarani das Missões, Rio Grande do Sul, reagiu a um assalto à mão armada. Enquanto estava no balcão tomando chimarrão, ele foi surpreendido por um ladrão que apontou uma espingarda para ele. O comerciante inicialmente começou a entregar dinheiro e pertences, mas aproveitou um momento de distração do assaltante para tomar a arma de volta. O criminoso fugiu, mas foi localizado e preso pela polícia pouco depois. Testemunhas afirmaram que ele é conhecido na área como usuário de drogas.



