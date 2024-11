Condomínios sem porteiros viram alvos de criminosos em SP

Nos últimos quinze dias, pelo menos oito prédios foram invadidos por criminosos no centro de São Paulo. Os ladrões têm aproveitado a ausência de porteiros para entrar nos condomínios e levar objetos de valor. Câmeras de segurança registraram as ações dos criminosos. Em um caso, um ladrão forçou a entrada em um imóvel enquanto outro aguardava do lado externo. O primeiro furtou uma porta de alumínio e saiu sem ser percebido.