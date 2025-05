Confira a previsão do tempo no fim de semana do Dia das Mães

No fim de semana do Dia das Mães, o clima varia bastante pelo Brasil. Em Porto Alegre, a temperatura não deve passar dos 22 graus. Belo Horizonte e Rio de Janeiro esperam calor, com termômetros entre 29 e 36 graus. São Paulo terá uma tarde quente, com até 29 graus, mas a previsão é de chuva e raios à noite, e deve chover o dia inteiro no domingo. No norte, espera-se chuva forte no Amazonas e Amapá. Curitiba terá um dia frio, com 21 graus, enquanto Vitória e Cuiabá terão sol e calor, com máximas de 32 e 34 graus, respectivamente.



