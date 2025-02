Conheça a história de artista com deficiência que faz parte de projeto que incentiva a inclusão

A música tem o poder de emocionar e romper barreiras. Quando vem acompanhada de talento, o impacto é ainda maior. Luan Richard é um artista com deficiência visual que já brilhou no palco do ‘Canta Comigo’, na RECORD. Ele também faz parte de um projeto que incentiva a inclusão por meio da arte. Conheça sua história!



