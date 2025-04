Conheça Duque, o cão policial de suporte emocional

Duque é um cão policial da raça labrador com dois anos de idade, treinado para detectar o hormônio do estresse, o cortisol, e atua junto à polícia de Minnesota, nos EUA. Sua chegada na corporação ocorreu após a morte de dois policiais e um paramédico, se destacando como peça-chave no apoio emocional. Ele não apenas conforta a equipe policial, como também visita escolas e participa de eventos comunitários com o objetivo de proporcionar conforto e acalmar as pessoas.



