Conheça o veterinário que atende bichos diferentões
Clínica veterinária realizou uma tomografia em carpa de 23 anos
Um veterinário realizou uma tomografia em uma carpa de 23 anos por suspeita de tumor, causada por problemas de flutuação. Durante o procedimento, o peixe foi anestesiado e entubado para respiração adequada. A imagem tridimensional confirmou o tumor, iniciando assim o tratamento. As imagens do exame viralizaram nas redes sociais, destacando o atendimento incomum. O veterinário, Luiz, é conhecido por tratar também de animais exóticos como araras, que são ameaçadas de extinção.
