Conheça o veterinário que atende bichos diferentões

Um veterinário realizou uma tomografia em uma carpa de 23 anos por suspeita de tumor, causada por problemas de flutuação. Durante o procedimento, o peixe foi anestesiado e entubado para respiração adequada. A imagem tridimensional confirmou o tumor, iniciando assim o tratamento. As imagens do exame viralizaram nas redes sociais, destacando o atendimento incomum. O veterinário, Luiz, é conhecido por tratar também de animais exóticos como araras, que são ameaçadas de extinção.



