Conheça os benefícios das cascas dos alimentos para a saúde

Você sabia que comer alimentos com casca pode trazer benefícios para a sua saúde? A casca fortalece o sistema imunológico e pode reduzir o risco de doenças. Um nutrólogo ressalta que cascas coloridas, como as amarelas e vermelhas, são ricas em fitoquímicos, substâncias vitais para a saúde. Para garantir o consumo seguro, recomenda-se lavar bem as cascas e deixá-las de molho em uma solução de água com vinagre.



