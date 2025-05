Conhecido pela água escura, Rio Pardo amanhece tingido de branco e preocupa moradores de SP

Moradores do entorno do Rio Pardo, em São Paulo, foram surpreendidos ao ver que as águas escuras do rio amanheceram brancas. A suspeita inicial era de um possível vazamento de produtos químicos, mas agentes da CETESB não encontraram irregularidades na região. O fenômeno ocorreu perto do rancho de Neide, que relatou já ter visto o rio mudar de cor antes. Ambientalistas alertam para o risco de impactos na biodiversidade e no uso da água. A causa da alteração ainda é desconhecida e segue sob investigação.



