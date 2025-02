Corpo de advogado desaparecido é encontrado no Paraná

O corpo do advogado Lucas Gargantini foi encontrado por pescadores a cerca de 65 quilômetros do local onde seu barco foi descoberto à deriva com o motor ligado, perto de uma ilha na cidade de Marilena, Paraná. Lucas havia participado de uma confraternização antes de sair para levar um amigo até a cidade. Ele deixa esposa e uma filha de 5 anos.



