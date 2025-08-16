Logo R7.com
Corrida de rua se destaca em Brasília, com aumento no número de competições e atletas

121 corridas já foram registradas neste ano

Fala Brasil|Do R7

A corrida de rua é o esporte que mais cresce no Brasil. Em Brasília, foram cerca de 150 competições no ano passado e 121 já registradas neste ano. O Parque da Cidade é um local popular para treinos. Treinadores destacam a importância do acompanhamento profissional para iniciantes. Tecnologias como scanners 3D ajudam na análise da pisada dos corredores. Acompanhe a reportagem!

