Criminosos se passam por advogados e enganam pessoas com demandas judiciais

Criminosos estão explorando processos judiciais públicos para aplicar golpes, fingindo serem advogados das vítimas. Após informar sobre supostas vitórias judiciais, eles induzem as vítimas a transferir dinheiro, alegando falsas taxas. Usam também chamadas de vídeo falsas para capturar imagens das vítimas e acessar suas contas bancárias. Erros de português nas mensagens são comuns, e especialistas recomendam verificar diretamente com o verdadeiro advogado antes de qualquer transação, confirmando sempre por números ou e-mails conhecidos.



