Criminosos se passam por motorista de aplicativo para assaltar mulher no interior paulista

Em Taubaté, no interior de São Paulo , uma mulher que aguardava um carro por aplicativo foi assaltada. Os criminosos se aproveitaram quando ela verificava a placa do veículo. Um dos ladrões, armado, roubou o celular e a bolsa da vítima. A guarda municipal usou os dados da placa do carro dos assaltantes para prender dois suspeitos. Eles foram encontrados com uma réplica de pistola e os pertences da vítima foram recuperados.



