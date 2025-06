Cuidadora de idosos é presa por encomendar morte para ficar com herança

Flávia Silva Teixeira foi presa em Itaboraí, no Rio de Janeiro , suspeita de tentar encomendar a morte do filho da idosa sob seus cuidados para ficar com a herança. Durante o cumprimento de um mandado, a polícia apreendeu cinco celulares e notas fiscais de produtos comprados com o cartão da idosa. Flávia planejava contratar um assassino e tinha um seguro de vida da idosa em seu favor. Ela responderá por tentativa de homicídio.



