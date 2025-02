Dançar 20 minutos por dia traz benefícios à saúde, aponta estudo

Um estudo realizado por cientistas de uma universidade indica que dançar por apenas 20 minutos diariamente traz diversos benefícios à saúde. A pesquisa acompanhou 48 pessoas com idades entre 18 e 83 anos durante sessões de dança, medindo metabolismo e frequência cardíaca. Os resultados mostraram melhorias na saúde do coração, fortalecimento muscular e melhor equilíbrio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!