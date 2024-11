Defesa Civil alerta para previsão de chuvas intensas e ventos fortes em São Paulo

A Defesa Civil classificou São Paulo e a região metropolitana como zona de risco devido à previsão de chuvas intensas e ventania. O alerta está vigente até domingo (20). Nesta sexta-feira (18), espera-se chuva leve na cidade com temperaturas chegando a 31 graus. No sábado, as chuvas devem se intensificar acompanhadas por rajadas de vento semelhantes às ocorridas durante o apagão da última semana.