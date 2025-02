Defesa Civil de SP alerta para chuvas intensas e altas temperaturas durante o Carnaval

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta máximo para chuvas com ventos fortes e raios durante o Carnaval. As temperaturas devem ultrapassar os 30 graus em todo o estado. Na capital paulista, espera-se 33 graus nos próximos dias, temperaturas de 3 a 4 graus acima do usual para esta época do ano.



