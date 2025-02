Defesa Civil prorroga alerta de chuvas fortes em São Paulo até domingo (2) Alerta abrange todas as regiões do estado, incluindo a capital e o Vale do Ribeira

Fala Brasil|Do R7 29/01/2025 - 11h57 (Atualizado em 29/01/2025 - 11h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share