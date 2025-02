Descubra as tradições, a diversidade cultural e o planejamento urbano de Brasília (DF)

Brasília (DF) é um lugar de grande diversidade cultural, construída por pessoas de todo o país. Além de abrigar 131 embaixadas, a cidade possui tradições únicas como a famosa pizzaria Dom Bosco, na Asa Sul, que serve apenas um sabor de pizza. O Distrito Federal é a única unidade da federação que combina funções de Estado e município. Em 1976, o arquiteto Danilo Barbosa criou uma sinalização urbana padrão que se tornou parte do acervo do Museu de Arte Moderna de Nova Iorque. A tradição de respeito à faixa de pedestre, iniciada em 1997, é um orgulho para Brasília, destacando seu compromisso com a segurança dos moradores da capital.