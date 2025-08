Deslizamento de terra na Índia deixa mais de 100 desaparecidos

Mais de 100 pessoas estão desaparecidas após um deslizamento de terra em um vilarejo na Índia. A ocorrência foi provocada por uma enxurrada resultante de uma tempestade intensa. O vilarejo atingido fica próximo à fronteira com a China. Até o momento, cinco mortes foram confirmadas e cerca de 130 pessoas foram resgatadas. Autoridades informaram que pelo menos 20 hotéis e várias casas estão soterrados. As buscas pelos desaparecidos continuam.



