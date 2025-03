Diarista acusa policial de estupro em loja de Belo Horizonte

Uma diarista que denunciou ter sido estuprada por um policial militar em uma loja na Pampulha, em Belo Horizonte. O policial afirma que a relação foi consensual, mencionando que a mulher usava roupas provocativas. Segundo a diarista, ela foi ameaçada com uma arma e forçada a se despir. A polícia civil abriu um inquérito e encaminhou a vítima para exames médicos, incluindo a coleta de material genético, para investigar as versões conflitantes apresentadas.



