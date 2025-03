DJ Ivis é condenado a 8 meses de prisão por agredir a ex-mulher

DJ Ivis foi condenado pela Justiça do Ceará a 8 meses e 8 dias de detenção por agredir a ex-mulher em 2021. O Ministério Público do Ceará entrou com um recurso para aumentar a pena. Em julho de 2021, vídeos mostraram o artista agredindo Pamela Holanda na presença da filha. DJ Ivis foi preso preventivamente e liberado após três meses. Após a publicação das imagens, DJ Ivis pediu desculpas em um vídeo.



