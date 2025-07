Doc Investigação traz revelações da morte do jogador Daniel Correa

O segundo episódio da nova temporada do Doc Investigação revela detalhes sobre a morte do jogador de futebol Daniel Correa, cujo corpo foi encontrado em São José dos Pinhais. Edison Brittes, condenado a 42 anos de prisão, fala pela primeira vez após sete anos de silêncio, apresentando revelações que podem alterar o processo judicial. O episódio também aborda a conexão entre Daniel e a família Brittes, culminando na noite trágica que levou à morte do jogador.



