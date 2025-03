Dois homens são presos enquanto aplicavam golpes dentro de agência bancária

Dois homens foram presos enquanto aplicavam golpes em uma agência bancária no Rio de Janeiro. Nas imagens, um dos criminosos é visto instalando um dispositivo que prende cartões no caixa eletrônico. Um cúmplice então oferecia ajuda à vítima, emprestando um celular pelo qual a vítima conversava, sem saber, com outro criminoso que coletava seus dados. Com essas informações e o cartão em mãos, realizavam saques e empréstimos na conta da vítima. A Polícia Civil, que flagrou a dupla em ação, agora procura identificar outros clientes que possam ter sido vítimas dos bandidos.



