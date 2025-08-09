Drone aquático desenvolvido por estudantes monitora qualidade do Rio Tietê, em São Paulo

Um drone aquático, criado por estudantes de uma escola pública, está ajudando a monitorar a qualidade da água do Rio Tietê, em São Paulo. O controle é por um aplicativo, no celular. O drone aquático tem sensores que ficam em contato com a água e permitem a análise de diferentes características dela.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!