Drone aquático desenvolvido por estudantes monitora qualidade do Rio Tietê, em São Paulo

O drone tem sensores que ficam em contato com a água e permitem a análise de diferentes características dela

Fala Brasil|Do R7

Um drone aquático, criado por estudantes de uma escola pública, está ajudando a monitorar a qualidade da água do Rio Tietê, em São Paulo. O controle é por um aplicativo, no celular. O drone aquático tem sensores que ficam em contato com a água e permitem a análise de diferentes características dela.

