Edu Guedes relata como descobriu câncer de pâncreas e agradece apoio

Edu Guedes falou sobre a cirurgia realizada para tratar um câncer no pâncreas. Ele recebeu alta da UTI e está em recuperação no quarto do hospital. Após exames que detectaram uma pedra nos rins e o tumor, foram realizadas duas cirurgias. A primeira durou cerca de seis horas e foi considerada bem-sucedida pela equipe médica. Edu compartilhou um vídeo agradecendo o apoio recebido durante sua recuperação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!