Empresário é investigado por estelionato no setor automotivo; esquema movimentou R$ 100 milhões

Dennis Costa, um empresário do ramo automotivo de São Paulo, está sendo investigado por estelionato. Ele é acusado de liderar um esquema que envolvia a compra de veículos em lotes de locadoras e o refinanciamento fraudulento desses carros com o uso de laranjas. Cerca de mil veículos estão registrados em nome de Costa, e a polícia suspeita que as empresas envolvidas também possam estar lavando dinheiro do PCC.