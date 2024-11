Encontro entre Javier Milei e Donald Trump marca evento conservador na Flórida

O presidente da Argentina, Javier Milei, se encontrou com Donald Trump em um resort na Flórida. O evento ocorreu durante uma conferência de líderes conservadores e contou com a presença do bilionário Elon Musk. Durante o encontro, Trump anunciou Doug Burgum como secretário do interior e Robert Kennedy Jr. como secretário de saúde e serviços humanos no novo governo.