Energia começa a voltar em partes da Espanha e Portugal após horas de caos

Após um apagão que afetou vários países europeus, a recuperação do fornecimento de energia avança gradualmente. O transporte público opera quase normalmente, embora ainda haja instabilidades, e os hospitais retomaram suas atividades sem a necessidade de geradores. Na Espanha, o estado de emergência continua, com transportes e internet ainda instáveis. Em Portugal, a falta de luz levou ao fechamento de aeroportos e deixou turistas buscando alternativas. As autoridades investigam o que causou este apagão em larga escala, sem descartar a hipótese de um ataque cibernético.



