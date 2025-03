Um casal foi vítima de golpe após acionar um serviço de entrega por aplicativo. A mercadoria nunca chegou. O motorista desapareceu com a encomenda e eles ficaram com um prejuízo de R$ 10 mil. Muito para quem começou há pouco tempo a trabalhar com vendas pela internet.



