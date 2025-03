Entregador some com entrega e casal fica com prejuízo de R$ 10 mil em São Paulo

Priscila e Renato contrataram um serviço de entrega para levar uma encomenda do centro de São Paulo para Osasco. No entanto, o motorista, após confirmar a corrida, não entregou os produtos. Ao registrar um boletim de ocorrência, descobriram que os dados do motorista eram falsos. A encomenda, avaliada em R$ 10 mil, incluía livros para colorir e jogos de canetas. A empresa de aplicativos bloqueou a conta do motorista e está colaborando com as autoridades. O casal aguarda retorno sobre ressarcimento.



