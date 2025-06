Erupção do Vulcão Fuego ameaça vilarejo na Guatemala

O vulcão Fuego, na Guatemala, entrou em erupção, emitindo cinzas que chegaram a 6 mil metros de altitude. Com risco de dispersão pelo vento, o governo emitiu um alerta laranja e retirou cerca de 500 moradores de uma vila próxima para abrigos em cidades vizinhas. É a segunda vez, só esse ano, que o pequeno vilarejo é esvaziado pelo mesmo motivo. Segundo as autoridades, a atividade vulcânica deve se estender ainda por mais um dia.



