Escrivão e guardas civis se desentendem durante abordagem em Guarulhos (SP)

Um escrivão da Polícia Civil de São Paulo , de 55 anos, foi abordado por guardas civis metropolitanos em Guarulhos enquanto seguia para o trabalho. A abordagem se deu por uma suposta ocultação da placa da motocicleta. Durante o procedimento, segundo o escrivão, houve troca de ofensas e ameaças, mesmo após ele se identificar como agente da Polícia Civil. Os guardas chegaram a apontar armas e tocar no peito do escrivão. Após quatro minutos e a apresentação de sua identidade funcional, os guardas recuaram.



