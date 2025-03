Especialistas dizem por que o ovo está caro e se o preço do item alimentício vai cair

O preço dos ovos tem aumentado desde o início do ano, com um aumento de quase 18% de janeiro a fevereiro. As ondas de calor e o maior consumo sazonal são fatores que contribuem para essa alta, conforme apontam especialistas. A situação nos Estados Unidos, onde a gripe aviária levou à escassez de ovos, resultou em um aumento na importação de ovos brasileiros. Apesar disso, espera-se que os preços diminuam à medida que a produção se normaliza. Na casa de Maria José de Araújo, o aumento de preço mudou os hábitos alimentares: "Eu fazia bolo duas vezes por semana, mas agora, com o preço do ovo, já não dá mais", conta. Já o aposentado, que faz as compras de casa, reduziu de cinco para duas dúzias de ovos por compra devido ao custo. A expectativa é que, com o fim das ondas de calor, a produção aumente e os preços dos ovos voltem a um patamar mais equilibrado.



