Estado de São Paulo registra mais de 3 mil carros furtados ou roubados dentro de estacionamentos

Só nos seis primeiros meses deste ano, 3.135 veículos foram furtados ou roubados dentro de estacionamentos no estado de São Paulo. Um caso notável envolve um veículo avaliado em meio milhão de reais, que pertence a um cliente de restaurante. O estacionamento ainda não se manifestou após um mês do incidente, enquanto a seguradora avalia a possibilidade de reembolso. O especialista em direito do consumidor explica que a responsabilidade é sempre do estabelecimento principal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!