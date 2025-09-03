Estados Unidos dizem que atacaram barco venezuelano em operação antidrogas

Em uma ação inédita nas proximidades das águas venezuelanas, os Estados Unidos realizaram um ataque a um barco que supostamente transportava drogas. O incidente marca o aumento da tensão entre os dois países. Segundo o presidente Donald Trump, 11 integrantes da gangue venezuelana Tren de Aragua morreram no ataque.

O governo americano divulgou imagens do ocorrido mostrando uma embarcação navegando rapidamente antes de ser atingida por disparos americanos e explodir. Embora o barco tenha saído da Venezuela, o ataque ocorreu em águas internacionais. Autoridades venezuelanas contestaram a autenticidade das imagens alegando que foram geradas por inteligência artificial.



