Estudante é agredido em São Caetano do Sul por grupo punk

Eduardo, de 19 anos, foi agredido por um grupo que se identifica como punk em uma praça de São Caetano do Sul. O conflito teve origem na internet, envolvendo alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e culminou em uma agressão física registrada por câmeras de segurança. A vítima está internada na UTI, mas sem lesões graves. Os agressores foram identificados como Giovana Medeiros, de 19 anos, e Felipe Henrique da Silva, de 25 anos, além de um menor de idade. A polícia continua investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos.



