EUA e China fecham acordo para reduzir tarifas comerciais por 90 dias

Os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo para reduzir as tarifas comerciais mútuas por um período de 90 dias. O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, anunciou que as novas taxas entram em vigor na quarta-feira (14). As tarifas americanas sobre produtos chineses cairão de 145% para 30%, enquanto as chinesas sobre produtos americanos serão reduzidas de 125% para 10%. As bolsas asiáticas e europeias reagiram positivamente à notícia.



