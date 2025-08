Ex-jogador do Santos impede assalto em barbearia no litoral paulista

O ex-jogador de futebol do Santos Madson impediu um assalto em sua barbearia no litoral paulista. Um suspeito havia roubado a corrente de ouro de um cliente da barbearia quando Madson chegou ao local. Ele presenciou o crime e aplicou um golpe conhecido como voadora no ladrão. O impacto foi suficiente para arremessar o suspeito longe.



