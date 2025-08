Ex-prefeito de Alagoas morre após passeio de caiaque

O ex-prefeito Marcelo Lima morreu após ser arrastado pela correnteza do rio Paraíba do Meio. Um vídeo mostra ele e um funcionário em um caiaque quando a embarcação caiu em uma queda d'água. Após cair da embarcação e perder o remo, Marcelo tentou se agarrar ao caiaque, mas afundou em um redemoinho por cerca de 10 minutos. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Marcelo Lima exerceu quatro mandatos na cidade de Quebrangulo.



